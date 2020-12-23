Про це повідомляє CNN.

Згідно із заявою United Airlines, на борту рейсу 591, який летів з Орландо в Лос-Анджелес, раптово стало погано одному з пасажирів – він знепритомнів і перестав дихати. Бортпровідники і інші пасажири намагалися надати йому першу медичну допомогу, літак здійснив екстрену посадку в Новому Орлеані. Повідомляється, що 69-річний Ісайяс Ернандес помер в лікарні.

Під час реєстрації на рейс Ернандес підтвердив в контрольному списку готовності авіакомпанії до польоту, що у нього немає COVID-19 і не було симптомів, пов’язаних з хворобою.

У мережі з’явилося відео, опубліковане пасажирами рейсу, де стався інцидент. На кадрах ролика видно, як члени екіпажу і інші пасажири оточили чоловіка і намагаються зробити йому штучне дихання і непрямий масаж серця.

United Airlines оголосила, що запросить у пасажирів додаткову контактну інформацію на випадок, якщо хто-небудь на їхньому рейсі захворіє коронавірусом.