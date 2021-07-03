Поліцейський в США увімкнув пісню Тейлор Свіфт, щоб активісти не змогли викласти відео з ним на YouTube.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС і видання The Verge.

Відео було знято учасниками проєкту “Антіполіцейскій терор” (APTP). Деякі з членів цього об’єднання протестували біля будівлі суду в місті Окленд, де проходили слухання у справі офіцера поліцейського департаменту Сан-Леандро, обвинуваченого в ненавмисному вбивстві афроамериканця.

Поки вони сперечалися, сержант помітив, що його знімають. Потім він витягнув свій телефон і включив на ньому трек “Blank Space” співачки Тейлор Свіфт.

“Ви можете знімати все, що хочете, я просто знаю, що це не можна викласти на YouTube. Я включаю музику, щоб ви не могли публікувати повідомлення на YouTube”, – заявив офіцер.

Як відомо, відеоплатформа регулярно видаляє відео, що порушують правила авторського права на музику. Однак зусилля офіцера були марні, оскільки відеоролик швидко став вірусним.

В управлінні шерифа заявили: “Ми подивилися відео і передали його в наше управління внутрішніх справ. Це не схвальна поведінка. Це більше не повториться”.