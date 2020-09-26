У серпні 2020 року в США значно зросли продажі новобудов. Було зафіксовано найвищий показник за останні 14 років.

Про це повідомляє Trading Economic, посилаючись на дані Міністерства торгівлі США.

Серпневі продажі виросли на 4,8% в порівнянні з липнем і становлять 1,011 млн.

Показник вище нинішнього востаннє фіксували у вересні 2006 року.

Нинішній стрибок на ринку пояснили тим, що внаслідок “коронавірусної кризи” в США встановили рекордно низькі іпотечні ставки.

Аналітики очікували, що рівень продажів у серпні знизиться на 0,1%, але сталося навпаки.

Продажі злетіли на 43%, якщо порівнювати з серпнем минулого року.

Також варто зазначити, що середня вартість нового будинку у США в серпні зменшилася до 369 тис. з 392,7 тис. доларів у 2019 році.