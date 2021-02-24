Про це повідомляє телеканал CNN.

Штам вірусу, що отримав назву B.1.1.7, вже зафіксований на більшій частині території США – Центри з контролю і профілактиці захворювань США (CDC) заявляють, що відстежено понад 1880 випадків в 45 штатах.

Тревор Бедфорд з Вашингтонського університету і Центру дослідження раку Фреда Хатчінсона вважає, що британський штам спричинить кілька хвиль в квітні або травні.

На думку медиків, кращий спосіб випередити спалах – це вакцинація.

Бедфорд вважає, що разом з вакцинацією також ефективні і соціальне дистанціювання, і носіння масок.

“Я все гадаю, що влітку ситуація буде взята під контроль і вірус буде циркулювати дуже обмежена”, – сказав він, підкресливши, що восени може початися новий сплеск.

У США зареєстровано вже 500 000 смертей від COVID-19.

“Масової трагедії можна було уникнути. Мені … боляче, коли я бачу як люди ігнорують або заперечують такі речі, як носіння маски, фізичне дистанціювання”, – сказав доктор Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань.

Згідно з даними CDC, опублікованими у вівторок, більш 44,5 мільйона американців отримали як мінімум одну дозу вакцини. Близько 19,8 мільйона чоловік були повністю вакциновані двома дозами. Це близько 6% населення США.