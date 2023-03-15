Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі припустив, що Штати можуть ніколи не дістати збитий російським винищувачем Су-27 безпілотник MQ-9 Reaper, який впав у Чорне море.

Про це повідомило CNN.

За його словами, влада не впевнена, що буде реально його дістати.

“Я маю на увазі, що там, де він впав у Чорне море, дуже, дуже глибоко. Ми все ще оцінюємо, чи можна буде вжити заходів з його вилучення. Цього може й не бути”, – сказав він. Він запевнив, що США зробили все можливе, щоб звести до мінімуму будь-яку розвідувальну цінність дрона. Також Кірбі не може говорити про зусилля Росії, чи “вони можуть або не можуть намагатися зняти з поверхні води”.

“Я можу просто сказати вам, що ми все ще оцінюємо цю ситуацію самі”, – додав він.

Anadolu наводило словами міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, який казав, що країна може ухвалити рішення щодо можливого пропуску кораблів США у Чорне море. Рішення щодо того, чи зможуть американські кораблі забрати уламки збитого Росією безпілотника MQ-9 Reaper, буде ухвалено найближчим часом.