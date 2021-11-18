За тиждень, 25 листопада, у США святкуватимуть День подяки. Цього дня традиційно родини збираються гуртом на святкову вечерю. Однак, через різке здорожчання харчових продуктів цього року запечена індичка та гарнір коштуватимуть щонайменше на 14% дорожче.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Причин здорожчання продуктів є кілька. По-перше, внутрішня інфляція. По-друге, проблеми із постачанням експортних товарів через пандемію коронавірусу. По-третє, невідповідність запитів попиту та пропозиції.

В Американській федерації фермерських бюро підрахували, що вечеря для родини з десяти осіб цьогоріч матиме вартість в середньому 53 долари. Торік це було майже 47 доларів.

Якби американці замовляли готові страви, а не готували їх вдома, то вартість вечері була б значно вищою.

Старший економіст організації Вероніка Най пояснила:

“Серйозні збої в економіці США та проблеми із постачанням продуктів протягом останніх 20 місяців (поки триває пандемія коронавірусу), труднощі з прогнозуванням запиту під час пандемії коронавірусу й високий світовий попит на продукти, насамперед — м’ясо”.

У порівнянні з минулим роком вартість головної страви вечора — індички, зросла на 24%. При цьому, магазини почали значно пізніше продавати м’ясо. Приміром, з 5 по 11 листопада індичку можна було придбати не зі знижкою, а, навпаки, дорожче. При цьому, американці швидко розкуповували птицю, бо боялися повторення тогорічної історії, коли м’яса на всіх не вистачило.

Зазвичай окрім індички, американці готують на День подяки батат, здобну випічку з додаванням масла, гороху, журавлини, нарізку зі свіжих овочів, гарбузовий пиріг зі збитими вершками, подають каву та молоко.