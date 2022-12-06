Кремль розгорнув у США дезінформаційну компанію проти України. Російське керівництво має намір підірвати військову допомогу з боку Штатів.

Про це повідомило The Guardian.

Москва залучила до справи американських політиків, зокрема республіканців. Видання підкреслило, що ними стали такі фігури як заперечувач Голокосту та прихильник переваги білої раси Нік Фуентес, колишній радник Трампа Стів Беннон та телеведучий Fox News Такер Карлсон.

Ще завдяки політичним заявам росіяни намагалися провести операцію через членів Республіканської партії. Серед них Пол Госар, Марджорі Тейлора Грін та Скотт Перрі. Вони у травні проголосували проти надання Україні 40-мільярдного пакету допомоги.

Ще дезінформаційна компанія розгорнута на популярному серед консерваторів порталі Rumble. На ньому публікувалися пропагандистські матеріали російського каналу RT.

Rumble одержала велике фінансування від венчурної компанії. Фірма була заснована нещодавно обраним сенатором-республіканцем від штату Огайо Джеймом Венсом за підтримки мільярдера Пітера Тіля.