Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення про ануляцію ліцензії російського телеканалу "Дождь", який раніше був учасником кількох скандалів щодо підтримання російських військових та пропагандистських наративів РФ.

Про це заявив голова ради Іварс Аболіньш у Twitter.

“У зв’язку з загрозою національній безпеці та громадському порядку сьогодні вранці NEPLP прийняв рішення скасувати дозвіл на трансляцію телеканалу “Дождь”, — написав він.

За його словами, керівництво телеканалу не розуміло характер та серйозність кожного окремого порушення та всіх порушень загалом.

Нагадаємо, що раніше NEPLP оштрафувала російський телеканал “Дождь” на 10 тисяч євро за карту, де Крим входить до складу Російської Федерації.

Також телеканал припинив співпрацю з ведучим Олексієм Коростельовим через заяву про те, що телеканал допомагає російським армійцям.

Скандал навколо російського телеканалу “Дождь”, який позиціонує себе як опозиційний і тепер базується в Латвії, спалахнув після того, як ведучий Олексій Коростельов в ефірі заявив, що канал допомагає російським військовим на фронті.