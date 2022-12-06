Про це заявив голова ради Іварс Аболіньш у Twitter.
“У зв’язку з загрозою національній безпеці та громадському порядку сьогодні вранці NEPLP прийняв рішення скасувати дозвіл на трансляцію телеканалу “Дождь”, — написав він.
За його словами, керівництво телеканалу не розуміло характер та серйозність кожного окремого порушення та всіх порушень загалом.
Нагадаємо, що раніше NEPLP оштрафувала російський телеканал “Дождь” на 10 тисяч євро за карту, де Крим входить до складу Російської Федерації.
Також телеканал припинив співпрацю з ведучим Олексієм Коростельовим через заяву про те, що телеканал допомагає російським армійцям.
Скандал навколо російського телеканалу “Дождь”, який позиціонує себе як опозиційний і тепер базується в Латвії, спалахнув після того, як ведучий Олексій Коростельов в ефірі заявив, що канал допомагає російським військовим на фронті.
- Колишня редакторка російського “Первого канала” Марина Овсяннікова, попри свої попередні заяви, сказала, що пропагандистський канал “відвертими фейками не займається”, а також наголосила, що сама виконувала лише “технічну роботу”.
- 4 червня колишня редакторка російського пропагандистського телеканалу “Первый канал” Марина Овсяннікова приїхала до Одеси та назвала її “родной”. Нардепка від “ЄС” Ірина Геращенко назвала неприйнятним візит російської експропагандистки Марини Овсяннікової.
- Також стало відомо, що Овсяннікова заявила, що приїхала до Києва 5 червня. Проте вже за три години після публікації написала, що вже давно не знаходиться в Україні, що викликало підозру, чи була вона насправді у столиці.