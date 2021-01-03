У США невідомі розмалювали фарбою будинок спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Сан-Франциско і підкинули до нього свинячу голову.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Так, близько другої години ночі в п’ятницю, 1 січня, поліцейські Сан-Франциско отримали повідомлення про вандалізм у районі Пасифік-Хайтс. Представник поліції повідомив, що на двері гаража будинку було виявлено графіті, нанесене з балончика, а на тротуарі перед ним – голова свині.

Як повідомляє американський телеканал Fox News, серед написів була перекреслена сума “$2 тис.”, фрази “Скасуйте орендну плату!” і “Ми хочемо все!”.

Як повідомило видання The San Francisco Chronicle та інші ЗМІ, вказаний будинок належить Пелосі.

У поліції не відповіли на запит журналістів, чи була свиняча голова справжньою. В офісі Пелосі (представниці Демократичної партії) також не відповіли на запит про коментар.

Варто відзначити, що вандалізму також піддався будинок впливового сенатора-республіканця Мітча Макконнелла (лідера більшості в Сенаті США, який контролюють республіканці).

Невідомі вночі розмалювали будинок сенатора в Луїсвіллі (штат Кентуккі) червоною і білою фарбою, залишивши різні написи на фасаді.

Сам Макконнелл назвав акт вандалізму “радикальною істерикою” за “токсичним сценарієм”.

“Я всю свою кар’єру боровся за першу поправку і захищав мирні протести. Я ціную кожного жителя Кентуккі, який брав участь у демократичному процесі, незалежно від того, згодні вони зі мною чи ні. Але це інше. Вандалізму і політиці страху немає місця в нашому суспільстві”, – зазначив сенатор.

Журналісти припускають, що атака вандалів на будинки Пелосі і Макконнелла пов’язана з голосуванням у Конгресі США щодо законопроєкту про збільшення прямих виплат американцям як підтримки в період епідемії коронавірусу з 600 до 2000 доларів.

Палата представників (яку контролюють демократи) підтримала цей документ. Під час його розгляду Пелосі наголосила, що голосувати проти збільшення виплат “означає заперечувати фінансові труднощі, з якими стикаються сім’ї, і відмовити їм у допомозі, якої вони потребують”.

Раніше на збільшенні виплат наполягав чинний президент США Дональд Трамп.

Однак згодом лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл відмовився підтримати цю ініціативу і заблокував спробу демократів проголосувати щодо зазначеного питання. Він висловив думку, що при збільшенні прямих виплат гроші підуть багатьом американським домогосподарствам, які їх не потребують.