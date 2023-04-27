У США компанії SpaceX заборонили проводити будь-які подальші запуски Starship через розслідування аварії, яка сталася 20 квітня через запуск випробувального корабля. Рішення ухвалило Федеральне управління цивільної авіації США (FAA).

Про це повідомило Space.com.

Уряд США зупинив випробування після інформації, що внаслідок запуску ракети з вибухонебезпечною речовиною потенційно небезпечні уламки впали над будинками та місцями проживання тварин, яким загрожує зникнення. У FAA додали, що це стандартна практика для всіх розслідувань таких аварій.

Після випробування на жителів міста Порт-Ізабель, штат Техас, посипалося пил і сміття. Місто розташовано приблизно за 10 кілометрів від стартового майданчика. Також сміття потрапило на пляжі Бока-Чіка, які є місцем гніздування зникаючих видів тварин, зокрема птахів і морських черепах.

Жителі міста заявляли про розбиті вікна на своїх підприємствах і схожі на попіл частинки, що вкривали їхні будинки та школи. Ще в океан потрапив бетон зі стартового майданчика, пошкоджений через старт ракети.

Дозволи на запуск дозволять, коли FAA визначить, що будь-яка система, процес чи процедура, повʼязана з аварією, не впливає на громадську безпеку.