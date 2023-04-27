Про це повідомило Space.com.
Уряд США зупинив випробування після інформації, що внаслідок запуску ракети з вибухонебезпечною речовиною потенційно небезпечні уламки впали над будинками та місцями проживання тварин, яким загрожує зникнення. У FAA додали, що це стандартна практика для всіх розслідувань таких аварій.
Після випробування на жителів міста Порт-Ізабель, штат Техас, посипалося пил і сміття. Місто розташовано приблизно за 10 кілометрів від стартового майданчика. Також сміття потрапило на пляжі Бока-Чіка, які є місцем гніздування зникаючих видів тварин, зокрема птахів і морських черепах.
Жителі міста заявляли про розбиті вікна на своїх підприємствах і схожі на попіл частинки, що вкривали їхні будинки та школи. Ще в океан потрапив бетон зі стартового майданчика, пошкоджений через старт ракети.
Дозволи на запуск дозволять, коли FAA визначить, що будь-яка система, процес чи процедура, повʼязана з аварією, не впливає на громадську безпеку.
- Компанія SpaceX здійснила перший запуск надважкої ракети Starship. У майбутньому вона має доставити експедиторів на Марс.