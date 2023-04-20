Про це повідомила пресслужба SpaceX.
Тестовий запуск відбувся на майданчику в Техасі. Після початку виявилося, що частина двигунів Raptor, які були встановлені на ракетоносії Super Heavy, вийшли з ладу.
Ракета почала обертатися близько через хвилину. Внаслідок чого вона збилась із правильного курсу. Starship вибухнула над Мексиканською затокою.
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/4t8mRP37Gp
— SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023
Власник компанія Ілон Маск заявив, що знадобляться кілька спроб для успішного запуску ракети. У компанії пообіцяли вивчити причини проблем, які виникли під час під час запуску й продовжити роботу над Starship.
— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023
“Завдяки такому тесту успіх залежить від того, чого ми навчилися, і сьогоднішній тест допоможе нам покращити надійність Starship, оскільки SpaceX прагне зробити життя мультипланетним. Вітаємо всю команду SpaceX із захоплюючим першим інтегрованим льотним випробуванням Starship!” — додали у повідомленні пресслужби.
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