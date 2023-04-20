Компанія SpaceX здійснила перший запуск надважкої ракети Starship. У майбутньому вона має доставити експедиторів на Марс.

Про це повідомила пресслужба SpaceX.

Тестовий запуск відбувся на майданчику в Техасі. Після початку виявилося, що частина двигунів Raptor, які були встановлені на ракетоносії Super Heavy, вийшли з ладу.

Ракета почала обертатися близько через хвилину. Внаслідок чого вона збилась із правильного курсу. Starship вибухнула над Мексиканською затокою.

Власник компанія Ілон Маск заявив, що знадобляться кілька спроб для успішного запуску ракети. У компанії пообіцяли вивчити причини проблем, які виникли під час під час запуску й продовжити роботу над Starship.

“Завдяки такому тесту успіх залежить від того, чого ми навчилися, і сьогоднішній тест допоможе нам покращити надійність Starship, оскільки SpaceX прагне зробити життя мультипланетним. Вітаємо всю команду SpaceX із захоплюючим першим інтегрованим льотним випробуванням Starship!” — додали у повідомленні пресслужби.