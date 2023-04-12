Про це повідомляє CNN.

За словами маршала пожежної охорони штату Індіана Стіва Джонса, викликає занепокоєння те, що в повітря потрапляє безліч різних хімічних речовин, які виділяє пластик під час горіння.

Стовп густого чорного диму, який здіймався над місцем пожежі, є “безумовно токсичним”.

Спершу загорівся трейлер позаду однієї з будівель заводу. За словами начальника пожежної служби Річмонда Тіма Брауна, трейлер був завантажений “пластиком невідомого типу”. Пізніше вогонь поширився на будівлю.

Фото: CNN

Подробиці стосовно причин пожежі нині не повідомляються. Внаслідок інциденту евакуювали близько 2 тисяч жителів міста.