Про це повідомляє CNN.

За словами маршала пожежної охорони штату Індіана Стіва Джонса, викликає занепокоєння те, що в повітря потрапляє безліч різних хімічних речовин, які виділяє пластик під час горіння.

Стовп густого чорного диму, який здіймався над місцем пожежі, є “безумовно токсичним”.

Спершу загорівся трейлер позаду однієї з будівель заводу. За словами начальника пожежної служби Річмонда Тіма Брауна, трейлер був завантажений “пластиком невідомого типу”. Пізніше вогонь поширився на будівлю.

Подробиці стосовно причин пожежі нині не повідомляються. Внаслідок інциденту евакуювали близько 2 тисяч жителів міста.