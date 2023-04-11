Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС та “РИА Новости“.
Виверження сталося в ніч на 11 квітня. Зазначається, що йому присвоїли “червоний” код авіаційної небезпеки. Крім того, вулканічний попіл накрив найближчі селища.
За словами директора Інституту вулканології та сейсмології РФ Олексія Озерова, висота викиду попелу становила від 15 до 20 кілометрів. Водночас у міністерстві надзвичайних ситуацій РФ зауважили, що хмара попелу від Шивелуча поширилася на 500 км та може досягти Петропавловська-Камчатського.
Крім того, у селищі Ключі, яке розташоване лише за 47 кілометрів від Шивелуча, попелопад став найсильнішим за останні 60 років. Висота шару попелу становить приблизно 8-10 см.
МНС РФ порекомендувало місцевим жителям не виходити надвір без потреби. Також до селища вже виїхали рятувальники із партією захисних масок.
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