Про це повідомило Reuters.

Злам стався у системі обробці транзитних пільг TRANServe. У ній міститься інформація про відшкодування державним службовцям деяких витрат на проїзд.

Невідомо, чи використали інформацію зі злочинною метою. Також не повідомлялося, хто може нести відповідальність за хакерську атаку.

У Міністерстві транспорту та зв’язку США наголосили, що витік не вплинув на систему безпеки транспорту.

В USDOT розслідують атаку. Відомство заблокувало доступ до системи транзитних пільг доти, поки вона не буде захищена і відновлена.