Про це повідомило Reuters.
Злам стався у системі обробці транзитних пільг TRANServe. У ній міститься інформація про відшкодування державним службовцям деяких витрат на проїзд.
Невідомо, чи використали інформацію зі злочинною метою. Також не повідомлялося, хто може нести відповідальність за хакерську атаку.
У Міністерстві транспорту та зв’язку США наголосили, що витік не вплинув на систему безпеки транспорту.
В USDOT розслідують атаку. Відомство заблокувало доступ до системи транзитних пільг доти, поки вона не буде захищена і відновлена.
- Поліцейські служби Німеччини та України провели спільну операцію проти хакерів з угрупування Double-Spider, відповідальних за проведення масштабних кібератак за допомогою програми-вимагача DoppelPaymer.
- 8 травня росіяни атакували український онлайн-сервіс бронювання місця для перетину кордону вантажівками єЧерга. При цьому заклики до здійснення кібератак ширяться російськими пропагандистськими каналами.