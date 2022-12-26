У США створили клавіатуру з інтерактивним вбудованим екраном. Заставки, які реагують на дотик, генеруються на Unreal Engine 5.

Про це повідомило HypeBeast.

Американська компанія Finalmouse доповнила дебютну клавіатуру Centerpiece. Фірма спеціалізується на ігрових технологіях і нині додала графіку до своєї продукції.

Нова клавіатура складається з ламінованого скла DisplayCircuit Glass Stack. Завдяки цьому вона м’яка на дотик і дозволяє бачити різноколірну графіку. Корпус виготовлено з анодованого алюмінію з гравіюванням.

Також клавіатура здатна показувати графічні ілюстрації до повних відеосцен. Це відбувається, оскільки оболонки інтерактивного дисплея генеруються на Unreal Engine 5.

Новинка має автономне живлення за допомогою графічного та центрального процесорів. Клавіатура не витрачає ресурс комп’ютера для роботи. Вона підключається за допомогою одного кабелю USB Type-C. Для створення індивідуального візуального каталогу достатньо мати доступ через програму Finalmouse Steam.