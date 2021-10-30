Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У 2012 році церква опублікувала відео, де було видно, як жінки та діти збирають горіхи пекан на одному з ранчо в штаті Юта. У Міністерстві праці звернули увагу на це відео й подали скаргу на єпископа Лайла Джеффса та його бізнес-підрядника Браяна Джессопа. Їх звинуватили в незаконному використанні дитячої праці.

Суддя окружного суду США Джилл Перріш визнала провину єпископа та зобов’язала його виплатити понад 312 тисяч доларів, як заборгованість по зарплаті для кожної дитини, а також таку ж суму, як компенсацію. Ще 281 тисячу доларів релігійна організація має виплатити самому єпископу та його підряднику, аби оплатити їх працю.

У позові міністерства йшлося, що компанія Paragon Contractors, з якою тоді співпрацювали мормони, використала дітей парафіян, аби скерувати працювати на ферму та збирати горіхи. Така практика тривала з 2008 по 2013 рік.

Сторона обвинувачення заявила, що знайшла в єпископа документи, де він записував, по скільки годин працювали діти, але там лише частина потрібної інформації.

Окрім цього, у 2017 році єпископа засудили до 57 місяців обмеження волі у федеральній тюрмі за участь у схемі щодо махінацій із талонами на харчові продукти й втечу з-під домашнього арешту.

Важливо, що організація, яку очолював єпископ, не підтримувала цінності мормонів. У них були власні правила, за якими жили парафіяни. Загалом, в організація охоплювала понад 10 тисяч членів, більшість з яких жили у Колорадо-сіті (штат Аризона) та Хілдейлі (штат Юта).