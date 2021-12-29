За минулий тиждень кількість нових випадків зараження Covid-19 всімм штамами зросла на 57% у Європі та на 30% у регіоні Америки. США та Франціі повідомили про безпрецедентне щоденне зростання з початку пандемії.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство ВВС.

За даними Центрів США із захворювань та профілактики (CDC), у понеділок, 27 грудня, в країні було зареєстровано понад 440 000 нових випадків інфікування.

У повідомленні зазначається, що офіційні особи заявили, що ці цифри можуть бути “завищеними” через затримки зі звітами на Різдво.

Також Франція повідомила про найбільшу кількість нових щоденних випадків у Європі: у вівторок, 28 грудня, в країні було зареєстровано 179 807 випадків зараження.

Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран раніше попередив, що “передбачає”, що до початку січня у Франції може реєструватися до 250 000 випадків щодня.

“Однак у США представник CDC повідомив новинному сайту Politico, що ця цифра, ймовірно, була «завищена» через затримки у тестуванні та закриття випробувальних центрів у період Різдва, додавши, що кількість випадків «стане стабільнішою після нового року”, – додали у ВВС.

Італія, Греція, Португалія та Англія також поінформували про рекордне зростання у вівторок.

Це сталося після того, як Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила, що ризик варіанту Omicron “залишається дуже високим” у своєму щотижневому оновленні Covid-ститстики.