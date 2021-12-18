Про це повідомляє американське видання The New York Times.

18 грудня лідери Нідерландів наказали закрити всі неважливі магазини, бари, ресторани, спортзали, спортивні зали на відкритому повітрі, культурні заклади та школи з неділі до середини січня.

Це жахливо для всіх, особливо напередодні свят”, – сказав прем’єр-міністр Марк Рютте на телевізійній пресконференції.

Пан Рютте зазначив, що п’ята хвиля вірусу неминуча через Omicron.

Ми повинні діяти зараз, щоб запобігти найгіршому сценарію. Без цих заходів ми могли б стати свідками неконтрольованої ситуації на початку січня”, – зазначив Рютте.