Країни по всій Європі посилили обмеження, щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусу Omicron. Тим часом Нідерланди стали першою європейською країною, яка оголосила про повний локдаун.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

18 грудня лідери Нідерландів наказали закрити всі неважливі магазини, бари, ресторани, спортзали, спортивні зали на відкритому повітрі, культурні заклади та школи з неділі до середини січня.

Це жахливо для всіх, особливо напередодні свят”, – сказав прем’єр-міністр Марк Рютте на телевізійній пресконференції.

Пан Рютте зазначив, що п’ята хвиля вірусу неминуча через Omicron.

Ми повинні діяти зараз, щоб запобігти найгіршому сценарію. Без цих заходів ми могли б стати свідками неконтрольованої ситуації на початку січня”, – зазначив Рютте.