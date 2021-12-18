Про це повідомляє американське видання The New York Times.
18 грудня лідери Нідерландів наказали закрити всі неважливі магазини, бари, ресторани, спортзали, спортивні зали на відкритому повітрі, культурні заклади та школи з неділі до середини січня.
Це жахливо для всіх, особливо напередодні свят”, – сказав прем’єр-міністр Марк Рютте на телевізійній пресконференції.
Пан Рютте зазначив, що п’ята хвиля вірусу неминуча через Omicron.
Ми повинні діяти зараз, щоб запобігти найгіршому сценарію. Без цих заходів ми могли б стати свідками неконтрольованої ситуації на початку січня”, – зазначив Рютте.
- Нещодавно вночі в Центрі громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron. Пацієнт перебуває у лікарні
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- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила: новий штам коронавірусу Omicron поширюється надто швидкими темпами він буквально”захоплює” світ. На сьогодні Omicron виявили вже у 77 країнах.
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