Про це повідомляє Associated Press.
Такий закон підписав губернатор штату Гевін Ньюс.
Повідомляється, що офіцери будуть зобов’язані запитувати у засуджених, як саме вони себе ідентифікують: як трансгендерів, небінарних або інтерсексуальних персон.
Таким чином, ув’язнені зможуть попросити, щоб їх помістили в установу, де утримуються чоловіки або жінки.
Департамент не може відхилити такі запити виключно через анатомію в’язнів або їхньої сексуальної орієнтації.
Проте запит можуть відхилити з “міркувань управління або безпеки”. У такому випадку в’язень повинен отримати письмову заяву з поясненням цього рішення.
Департамент виправних установ і реабілітації Каліфорнії поміщає чоловіків і жінок у окремі установи і трансгендерів часто розміщують виходячи зі статі, встановленої при народженні.
Правозахисники вважають, що це небезпечно – особливо для трансгендерних жінок, які перебувають у чоловічих установах.
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