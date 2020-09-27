У штаті Каліфорнія (США) в'язнів трансгендерів будуть розміщувати у чоловічих або жіночих тюрмах, у залежності від їхньої гендерної ідентичності.

Про це повідомляє Associated Press.

Такий закон підписав губернатор штату Гевін Ньюс.

Повідомляється, що офіцери будуть зобов’язані запитувати у засуджених, як саме вони себе ідентифікують: як трансгендерів, небінарних або інтерсексуальних персон.

Таким чином, ув’язнені зможуть попросити, щоб їх помістили в установу, де утримуються чоловіки або жінки.

Департамент не може відхилити такі запити виключно через анатомію в’язнів або їхньої сексуальної орієнтації.

Проте запит можуть відхилити з “міркувань управління або безпеки”. У такому випадку в’язень повинен отримати письмову заяву з поясненням цього рішення.

Департамент виправних установ і реабілітації Каліфорнії поміщає чоловіків і жінок у окремі установи і трансгендерів часто розміщують виходячи зі статі, встановленої при народженні.

Правозахисники вважають, що це небезпечно – особливо для трансгендерних жінок, які перебувають у чоловічих установах.