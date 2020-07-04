Про це повідомила місцева поліція в своєму Twitter-акаунті.

“На жаль, восьмирічна дитина була убита раніше сьогодні в Galleria. Ми будемо невпинно працювати, щоб притягнути винних осіб до відповідальності. Розслідування триває”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними CNN, в результаті стрілянини госпіталізовані були чотири людини.

На даний момент правоохоронці не знаю, з якої причини сталася стрілянина, і скільки осіб в ній брали участь.

  • У мечеті на північному сході Парижа озброєний чоловік відкрив стрілянину, серйозно поранивши одну людину.