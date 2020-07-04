У США в одному з магазинів в місті Гувер (штат Алабама) сталася стрілянина, в результаті якої загинула восьмирічна дитина.

Про це повідомила місцева поліція в своєму Twitter-акаунті.

“На жаль, восьмирічна дитина була убита раніше сьогодні в Galleria. Ми будемо невпинно працювати, щоб притягнути винних осіб до відповідальності. Розслідування триває”, – йдеться в повідомленні.

Breaking: sadly, an eight year old child was killed earlier today at the Galleria. Will will work tirelessly to bring the responsible individuals to justice. The investigation continues. If you have info, contact @CSMetroAL, Sgt Lowe 2057396762 or https://t.co/6fndLRL4Bc — Hoover Police Dept (@HooverPD) July 4, 2020

Крім того, за даними CNN, в результаті стрілянини госпіталізовані були чотири людини.

На даний момент правоохоронці не знаю, з якої причини сталася стрілянина, і скільки осіб в ній брали участь.