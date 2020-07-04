Про це повідомила місцева поліція в своєму Twitter-акаунті.
“На жаль, восьмирічна дитина була убита раніше сьогодні в Galleria. Ми будемо невпинно працювати, щоб притягнути винних осіб до відповідальності. Розслідування триває”, – йдеться в повідомленні.
Breaking: sadly, an eight year old child was killed earlier today at the Galleria.
Will will work tirelessly to bring the responsible individuals to justice. The investigation continues.
If you have info, contact @CSMetroAL, Sgt Lowe 2057396762 or https://t.co/6fndLRL4Bc
— Hoover Police Dept (@HooverPD) July 4, 2020
Крім того, за даними CNN, в результаті стрілянини госпіталізовані були чотири людини.
На даний момент правоохоронці не знаю, з якої причини сталася стрілянина, і скільки осіб в ній брали участь.
- У мечеті на північному сході Парижа озброєний чоловік відкрив стрілянину, серйозно поранивши одну людину.