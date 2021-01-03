Томмі Кук з округу Спотсільванія (штат Вірджинія, США) знайшов свій Chevrolet Camaro 1969 року випуску через 17 років після того, як його вкрали з авторемонтної майстерні у Вудбріджі.

Про це повідомляє CarBuzz.

Вінтажний маслкар викрали на автосервісі в 2003 році – навіть незважаючи на те, що в той час у нього не було мотора. Camaro, пофарбований в оригінальний помаранчевий колір Hugger Orange, був оголошений місцевою поліцією в розшук, але розслідування були безуспішні.

Після переїзду в Спотсільванію Томмі Кук продовжував займатися пошуками. Проте все виявилося набагато простіше – Кук сам знайшов свою машину, коли минулого місяця натрапив на Camaro 69-го року на авторинку недалеко від Ла-Плати.

Незважаючи на те, що авто було пофарбовано в зелений колір і без капота, Кук відчув, що знайшов свій зниклий Camaro. Спочатку він порівняв номера VIN, а потім зателефонував в місцеві правоохоронні органи, які допомогли в пошуку.

Кук сказав поліції, що новий власник його вкраденої машини був невинною жертвою і сам купив авто у третіх осіб.

Крім того, він зауважив, що за час відсутності у машини з’явився 5,7-літровий двигун V8. Таким чином, зараз вона навіть в кращій формі, ніж до викрадення.