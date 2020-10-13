У ніч на вівторок, 13 жовтня, в Києві невідомі викрали службовий автомобіль з автопарку Офісу Генпрокурора.

Про це стало відомо з джерел #Букв.

У документі сказано, що викрали автомобіль Toyota Camry зі стоянки на вулиці Радунська, 9.

Цією машиною користувався начальник Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДБР і нагляду за його оперативними підрозділами ОГП Олександр Панов.

Про зникнення водій повідомив близько 7 ранку.

Поліція встановила, що автомобіль було помічено на вулиці Пухівській близько 4 ранку.

Наразі вирішується питання про внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 289-3 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом).