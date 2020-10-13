Про це стало відомо з джерел #Букв.
У документі сказано, що викрали автомобіль Toyota Camry зі стоянки на вулиці Радунська, 9.
Цією машиною користувався начальник Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДБР і нагляду за його оперативними підрозділами ОГП Олександр Панов.
Про зникнення водій повідомив близько 7 ранку.
Поліція встановила, що автомобіль було помічено на вулиці Пухівській близько 4 ранку.
Наразі вирішується питання про внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 289-3 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом).
- Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за крадіжку автомобіля.