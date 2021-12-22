Секретна служба Сполучених Штатів Америки повідомила, що майже сто мільярдів доларів украдено з фондів і програм допомоги під час епідемії коронавірусу.

Про це пише американське видання AP.

Левову частку цієї суми становлять випадки шахрайства від безробіття. Міністерство США повідомило, що приблизно 87 мільярдів доларів допомоги по безробіттю не були виплачені належним чином.

Секретна служба Сполучених Штатів Америки також повідомила, що конфіскувала 1,2 млрд доларів під час розслідування страхування з безробіття та 2,3 млрд у зв’язку з випадками шахрайств щодо програми лояльності кредитів під низькі відсотки для малого бізнесу.

Секретна служба стверджує, що веде понад 900 активних кримінальних розслідувань щодо шахрайства, пов’язаного з пандемією, і наразі заарештовано 100 осіб.

Минулого тижня Міністерство юстиції США заявило, що їх відділ протидії шахрайству притягнув до відповідальності понад 150 обвинувачених учасників більш ніж 95 кримінальних справ. Лише тоді на суму понад 75 млн доларів було вилучено незаконно отриманих з програми допомоги коштів.

Правоохоронці усвідомлюють, що не в змозі зупинити випадки шахрайства. Проте, допомога держави у зв’язку з пандемією виявилася ласим шматочком не лише для дрібних побутових шахраїв, але й для злочинних угрупувань з усього світу.