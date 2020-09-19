В американському місті Рочестер (штат Нью-Йорк) у ніч на 19 вересня сталася стрілянина на вечірці, в результаті якої є загиблі і поранені.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За даними поліції, загинули дві людини у віці від 18 до 22 років.

Ще 14 осіб у віці від 17 до 23 років отримали поранення і були доставлені в дві місцеві лікарні. Їхні поранення не є небезпечними для життя.

Вечірка в одному з приватних будинків була організована, незважаючи на обмеження на масові зібрання (на тлі епідемії коронавірусу). Так, з липня в місті заборонені зібрання в кількості більше п’яти осіб з 23:00 вечора до 5:00 ранку.

Під час вечірки невідомий відкрив стрілянину по людях на задньому дворі будинку.

Як повідомив виконуючий обов’язки начальника місцевої поліції Марк Сіммонс, після прибуття на місце події поліцейські побачили, як близько 100 осіб тікали з місця стрілянини.

Наразі правоохоронці намагаються встановити особу того, хто стріляв, а також чи були у нього спільники.

Мотиви зловмисника поки не відомі.