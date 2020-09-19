Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За даними поліції, загинули дві людини у віці від 18 до 22 років.

Ще 14 осіб у віці від 17 до 23 років отримали поранення і були доставлені в дві місцеві лікарні. Їхні поранення не є небезпечними для життя.

Вечірка в одному з приватних будинків була організована, незважаючи на обмеження на масові зібрання (на тлі епідемії коронавірусу). Так, з липня в місті заборонені зібрання в кількості більше п’яти осіб з 23:00 вечора до 5:00 ранку.

Під час вечірки невідомий відкрив стрілянину по людях на задньому дворі будинку.

Фото: CNN

Як повідомив виконуючий обов’язки начальника місцевої поліції Марк Сіммонс, після прибуття на місце події поліцейські побачили, як близько 100 осіб тікали з місця стрілянини.

Наразі правоохоронці намагаються встановити особу того, хто стріляв, а також чи були у нього спільники.

Мотиви зловмисника поки не відомі.

  • Раніше в США в одному з магазинів в місті Гувер (штат Алабама) сталася стрілянина, внаслідок якої загинула восьмирічна дитина.