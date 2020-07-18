На південному заході Колорадо зафіксували випадок зараження чумою - ймовірно, після контакту людини з білкою.

Про це повідомляє Fox News, посилаючись на інформацію місцевого департаменту охорони здоров’я.

Зазначається, що це перший підтверджений випадок захворювання людей в штаті цієї небезпечною інфекцією з 2015 року.

Стать хворої людини в департаменті не називають. За їхньою інформацією, людина контактувала з зараженими білками.

“У пацієнта була септична чума, яка знаходиться в крові і не може передаватися іншим людям. Він одужав, ніяких інших випадків виявлено не було”, – зазначили чиновники.

ДОВІДКА. Септична чума – одна з трьох основних форм чуми. Хвороба викликається чумною паличкою, грамнегативною бактерією. Септична чума є небезпечною для життя інфекційною хворобою крові, частіше за все передається через укуси від заражених бліх. Септична чума розвивається тоді, коли інфекція потрапляє в кровотік в результаті запущеної бубонної або легеневої чуми, або є першим симптомом зараження Y.pestis. Вона може викликати кровотечі, некроз (почорніння) тканин і шоковий стан.