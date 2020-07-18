Про це повідомляє Fox News, посилаючись на інформацію місцевого департаменту охорони здоров’я.
Зазначається, що це перший підтверджений випадок захворювання людей в штаті цієї небезпечною інфекцією з 2015 року.
Стать хворої людини в департаменті не називають. За їхньою інформацією, людина контактувала з зараженими білками.
“У пацієнта була септична чума, яка знаходиться в крові і не може передаватися іншим людям. Він одужав, ніяких інших випадків виявлено не було”, – зазначили чиновники.
ДОВІДКА. Септична чума – одна з трьох основних форм чуми. Хвороба викликається чумною паличкою, грамнегативною бактерією. Септична чума є небезпечною для життя інфекційною хворобою крові, частіше за все передається через укуси від заражених бліх. Септична чума розвивається тоді, коли інфекція потрапляє в кровотік в результаті запущеної бубонної або легеневої чуми, або є першим симптомом зараження Y.pestis. Вона може викликати кровотечі, некроз (почорніння) тканин і шоковий стан.
- У західній Монголії помер один з підлітків, який заразився бубонною чумою, з’ївши бабака.