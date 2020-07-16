У західній Монголії помер один з підлітків, який заразився бубонної чумою, з'ївши бабака.

Про це повідомляє CNN.

Як повідомив представник Міністерства охорони здоров’я Монголії Дордже Наранжерел, бабаки вже не вперше стають причиною спалахів чуми в країні.

У селі Тугруг, в регіоні Гобі-Алтай ввели карантин, коли тест показав чуму у хлопця. Обмеження триватимуть до 17 липня.

З метою безпеки, 15 осіб, які контактували з підлітком, ізольовані. За результатами тестів, чуму у них не підтвердили.

Влада сусідніх з Монголією областей Китаю також закликала громадян не наближатися до диких тварин через ризик зараження.