Про це повідомляє CNN.
Як повідомив представник Міністерства охорони здоров’я Монголії Дордже Наранжерел, бабаки вже не вперше стають причиною спалахів чуми в країні.
У селі Тугруг, в регіоні Гобі-Алтай ввели карантин, коли тест показав чуму у хлопця. Обмеження триватимуть до 17 липня.
З метою безпеки, 15 осіб, які контактували з підлітком, ізольовані. За результатами тестів, чуму у них не підтвердили.
Влада сусідніх з Монголією областей Китаю також закликала громадян не наближатися до диких тварин через ризик зараження.
- Раніше повідомлялося, що у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що спалах бубонної чуми в Китаї не є небезпечним.