У США, чоловіка, який намагався викрасти французьких бульдогів американської виконавиці Леді Гаги, вистреливши у її помічника, який з ними гуляв, засудили до 21 року в'язниці.

Про це інформує BBC.

Джеймса Говарда Джексона визнали винним у замаху на вбивство, він не став оскаржувати вирок.

Помічник співачки Раян Фішер вигулював трьох французьких бульдогів співачки у Голлівуді в лютому 2021 року, коли до нього підійшов невідомий та поранив у груди з вогнепальної зброї.

Після цього нападник забрав двох собак — Коджі та Густава. Третя собака — Міс Азія втекла. Поки що незрозуміло, чи знав злочинець про те, кому належать песики.

На судовому засіданні 5 грудня Фішер заявив, що напад назавжди змінив його життя: йому довелось видалити частину легені.

Окружна прокуратура округу Лос-Анджелес назвала напад холоднокровним актом насильства.

Декілька інших звинувачень, висунутих проти Джексона, були зняті в межах угоди з судом.

Невдовзі після нападу в поліції заявили, що, на їхню думку, собаки стали мішенню через їхню породу, а не через те, що належали знаменитій співачці.

Викрадених песиків повернули цілими та неушкодженими власниці через два дні після того, як Леді Гага запропонувала винагороду в розмірі 500 тисяч доларів.

Один зі спільників Джексона Гарольд Вайт у понеділок визнав себе винним у порушенні закону, що забороняє колишнім ув’язненим володіти вогнепальною зброєю. Вирок щодо цієї справи оголосять наступного року.

Дженіфер Макбрайд, яка повернула собак, пізніше також звинуватили в співучасті в замаху на вбивство і, за даними окружної прокуратури, її справа все ще перебуває на розгляді.