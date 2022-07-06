Сполучені Штати Америки випустили колекційну монету номіналом $100 під назвою "Острів Зміїний". Вона присвячена українським воїнам, які боролись проти російських окупантів за звільнення острова.

Про це повідомили у пресслужбі сувенірного магазину Білого дому.

Зазначається, що присвячена Збройним силам України монета входить до колекції “Глобальні історичні моменти американського та всесвітнього президенства”.

“Монета № 9 присвячена українському спротиву російському вторгненню на острові Зміїний”, – йдеться в описі.

Вона має сертифікат автентичності з серійним номером, а також оксамитовий футляр з золотою президентською печаткою.

Вже зараз всі бажаючі можуть зробити передзамовлення монети. Однак відправляти її покупцям розпочнуть лише з 30 вересня.

Вартість колекційної монети – 100 доларів США. Доставка в Україну та країни НАТО буде безплатною.

Також повідомляється, що 20% коштів виручених з продажу монет, спрямують на допомогу жінкам і дітям з України.

В описі до монети також вказана історія про захоплення острова Зміїного російськими окупантами та розповідь про українських моряків.

Не забули автори додати й вислів українського прикордонника, який вказав напрям руху російському воєнному кораблю.