Про це повідомили у пресслужбі сувенірного магазину Білого дому.
Зазначається, що присвячена Збройним силам України монета входить до колекції “Глобальні історичні моменти американського та всесвітнього президенства”.
“Монета № 9 присвячена українському спротиву російському вторгненню на острові Зміїний”, – йдеться в описі.
Вона має сертифікат автентичності з серійним номером, а також оксамитовий футляр з золотою президентською печаткою.
Вже зараз всі бажаючі можуть зробити передзамовлення монети. Однак відправляти її покупцям розпочнуть лише з 30 вересня.
Вартість колекційної монети – 100 доларів США. Доставка в Україну та країни НАТО буде безплатною.
Також повідомляється, що 20% коштів виручених з продажу монет, спрямують на допомогу жінкам і дітям з України.
В описі до монети також вказана історія про захоплення острова Зміїного російськими окупантами та розповідь про українських моряків.
Не забули автори додати й вислів українського прикордонника, який вказав напрям руху російському воєнному кораблю.
- Нагадаємо, 4 липня після кількамісячної російської окупації, острів Зміїний повернувся під юрисдикцію України. На ньому підняли державний прапор.