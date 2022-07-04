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На острові Зміїний встановили прапор України

Острів Зміїний повернувся під юрисдикцію України. На ньому підняли державний прапор.

Понеділок, 4 липня 2022, 14:22
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Про це повідомили під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

За словами начальниці пресцентру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, операція на Зміїному острові завершена. Російські окупанти залишили його 30 червня.

Збройні сили Україні завдавали потужних ударів по острову та знищували техніку окупантів. У результаті Міноборони РФ заявили, що вивели гарнізон нібито як “крок доброї волі”.

На наступний день ворожі сили, які поспіхом евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами, завдали удару по Зміїному. Вони застосували літаки Су-30, щоб обстріляти його фосфорними бомбами, де нібито “завершили виконання завдань”.

Ще раз окупанти обстріляли Зміїний вже 3 липня. Ворог застосував бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30. Всього було завдано два удари бомбами.

Теги: Війна в Україні, війна з Росією, Зміїний, острів Зміїний, прапор України, російсько-українська війна

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