Відповідні рекомендації оприлюднені Центрами з контролю і профілактики захворювань США (CDC). Нові правила були оголошені на спеціальному брифінгу у Білому домі в понеділок, 8 березня, інформує агентство Reuters.
“Виходячи з того, що ми знаємо про вакцини проти COVID-19, люди, які були повністю щеплені, можуть почати робити те, що вони перестали робити через пандемію”, – зазначається в повідомленні.
У CDC уточнили, що людина вважається повністю вакцинованою через два тижні після останньої дози щеплення.
Згідно із рекомендаціями CDC, громадяни, які були повністю вакциновані проти COVID-19, зможуть:
• збиратися без захисних масок у приміщенні з іншими повністю вакцинованими людьми (невеликими групами);
• перебувати у приміщенні без масок із невакцинованими членами однієї родини (наприклад, відвідувати родичів, які всі живуть разом), якщо вони не перебувають у групі ризику;
• не робити тестів і не проходити карантин після спілкування із хворими на коронавірус (окрім випадків, коли з’явилися очевидні симптоми хвороби).
Водночас навіть тим, хто пройшов повну вакцинацію, і надалі рекомендовано дотримуватися правил безпеки: вдягати маску та зберігати соціальну дистанцію у громадських місцях, а також уникати скупчень, зібрань людей та подорожей (як всередині країни, так і міжнародних).
Крім того, рекомендовано не відвідувати невакцинованих людей, яким загрожує підвищений ризик важкого захворювання або смерті від COVID-19 або які проживають із людиною з такої групи ризику.
Як зазначає Reuters, близько 30 млн людей (або 9,2% населення США) були повністю щеплені вакцинами проти COVID-19, виготовленими компаніями Pfizer Inc/BioNTech SE, Moderna Inc та Johnson & Johnson.
Майже 18% населення США, або 58,9 млн дорослих, отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.
Президент США Джо Байден раніше закликав американців продовжувати зберігати обережність та слідувати рекомендаціям Центрів з контролю та профілактики захорювань.
- 6 березня Сенат США проголосував за план президента Джо Байдена з боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19. Це пакет фінансової допомоги на суму 1,9 трлн доларів. Таким чином, політики реалізували перший пріоритет Білого дому.
- Президент США Джо Байден різко розкритикував губернаторів штатів Техас та Міссісіпі через те, що вони скасували вимогу стосовно обов’язкового носіння захисних масок.
- Очільниця Центру по контролю й профілактиці захворювань США (CDC) Рошель Валенська попередила щодо можливої четвертої хвилі захворюваності на COVID-19, закликавши населення вакцинуватися, а владу — не послаблювати карантинні обмеження.