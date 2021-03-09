У США дещо послабили протиепідемічні правила для громадян, повністю вакцинованих проти коронавірусу COVID-19.

Відповідні рекомендації оприлюднені Центрами з контролю і профілактики захворювань США (CDC). Нові правила були оголошені на спеціальному брифінгу у Білому домі в понеділок, 8 березня, інформує агентство Reuters.

“Виходячи з того, що ми знаємо про вакцини проти COVID-19, люди, які були повністю щеплені, можуть почати робити те, що вони перестали робити через пандемію”, – зазначається в повідомленні.

У CDC уточнили, що людина вважається повністю вакцинованою через два тижні після останньої дози щеплення.

Згідно із рекомендаціями CDC, громадяни, які були повністю вакциновані проти COVID-19, зможуть:

• збиратися без захисних масок у приміщенні з іншими повністю вакцинованими людьми (невеликими групами);

• перебувати у приміщенні без масок із невакцинованими членами однієї родини (наприклад, відвідувати родичів, які всі живуть разом), якщо вони не перебувають у групі ризику;

• не робити тестів і не проходити карантин після спілкування із хворими на коронавірус (окрім випадків, коли з’явилися очевидні симптоми хвороби).

Водночас навіть тим, хто пройшов повну вакцинацію, і надалі рекомендовано дотримуватися правил безпеки: вдягати маску та зберігати соціальну дистанцію у громадських місцях, а також уникати скупчень, зібрань людей та подорожей (як всередині країни, так і міжнародних).

Крім того, рекомендовано не відвідувати невакцинованих людей, яким загрожує підвищений ризик важкого захворювання або смерті від COVID-19 або які проживають із людиною з такої групи ризику.

Як зазначає Reuters, близько 30 млн людей (або 9,2% населення США) були повністю щеплені вакцинами проти COVID-19, виготовленими компаніями Pfizer Inc/BioNTech SE, Moderna Inc та Johnson & Johnson.

Майже 18% населення США, або 58,9 млн дорослих, отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

Президент США Джо Байден раніше закликав американців продовжувати зберігати обережність та слідувати рекомендаціям Центрів з контролю та профілактики захорювань.