67-річного Олександра Юк Чінг Ма, екс-офіцера Центрального розвідувального управління, заарештували за звинуваченням у шпигунстві на користь Китаю. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомили в прес-службі міністерства юстиції США.

У повідомленні сказано, що екс-офіцер ЦРУ передавав Китаю секретні дані про співробітників ЦРУ, а також методах роботи і операціях відомства.

Його звільнили з відомства ще в 1989 році. Після цього він поїхав до Шанхаю.

У 2001 році він повернувся в США і з тих пір працює перекладачем у відділенні ФБР на Гаваях.

Слідство стверджує, що Ма разом зі своїм родичем займалися шпигунством на користь Китаю з березня 2001 року.

Спочатку він надав іноземній розвідці інформацію “про персонал ЦРУ, його операції та методи приховування повідомлень”.

Цю зустріч вдалося зняти на відео, в тому числі той момент, коли Ма отримав “винагороду”: 50 тисяч доларів готівкою за “надані таємниці”.

У звинуваченні сказано, що Ма обіцяв китайській стороні, що регулярно надаватиме секретні дані від американських спецслужб. Було домовлено, що Ма буде шпигувати на користь Китаю протягом 10 років. Саме з цієї причини він влаштувався працювати в ФБР в якості перекладача.

Перші 6 років Ма на регулярній основі копіював, фотографував і крав документи з класифікаційними відмітками, в тому числі під грифом “секретно”.

Щоб передати крадену інформацію, він брав документи, зображення і файли з собою в Китай. Там він все передавав кураторам. Звідти він повертався в США з тисячами доларів готівкою, а також дорогими подарунками.

У 2019 Ма розповів про шпигунство співробітникові ФБР, який працював під прикриттям і представлявся співробітником китайської розвідки.

12 серпня цього року Ма прийняв від нього винагороду за свою шпигунську діяльність (2 тисячі доларів) і висловив готовність продовжувати допомагати китайському уряду. При цьому він сказав, що хотів би, щоб “Батьківщина досягла успіху”. 14 серпня його заарештували.

Тепер Ма звинувачують в змові з метою передачі інформації національної оборони в допомогу іноземному уряду. Якщо його визнають винним, то отримає довічне ув’язнення.