На прикордонному переході в штаті Нью-Йорк при спробі в'їхати в США з Канади заарештували жінку, яку підозрюють у відправці президенту Дональду Трампу листи з отрутою рицином.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За словами представника правоохоронних органів, жінка при собі мала пістолет. Звинувачення їй пред’явить прокуратура США у Вашингтоні, округ Колумбія.

Раніше повідомлялося, що правоохоронні органи перехопили посилку з рицином, відправлену Трампу минулого тижня. Тоді з’ясували, що лист прийшов з Сент-Хьюберта, Квебек, і містило гранульовану речовина.

Для підтвердження присутності рицину було проведено два тести.

Варто зазначити, що вся пошта для Білого дому сортується і перевіряється на віддаленому об’єкті, перш ніж потрапити в Білий дім.

Рицин — білковий токсин рослинного походження, надзвичайно токсичний, особливо у вигляді аерозолів. Білий порошок без запаху, добре розчинний у воді. Відомо, що рицин в 6 раз отруйніший ніж ціанід калію.

При ковтанні він викликає нудоту, блювоту і внутрішня кровотеча шлунку і кишечника, за яким слідує відмова печінки, селезінки і нирок і смерть в результаті колапсу системи кровообігу.