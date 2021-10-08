Американка має відсидіти чотири дні в тюрмі й не має права рік приїжджати у Національний парк в Єллоустоуні, бо сфотографувала там ведмедів, коли її просили відійти.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Жінка зі штату Іллінойс була в парку в травні. Коли туристи фотографували краєвид, на стежці з’явилася ведмедиця з трьома ведмежатами. Всіх попросили відійти, аби не заважати тваринам. Одна жінка відмовилася та все одно продовжувала фотографувати.

Під час судового засідання вона визнала провину. Суддя Марк Л. Карман ухвалив рішення, що жінка має відбути чотири дні в камері, не має права паркуватися біля парку та заходити на його територію протягом року. Також вона має заплатити тисячу доларів штрафу й внести тисячу доларів у Фонд захисту дикої природи Yellowstone Forever.

“Парк – це не зоопарк, де за тваринами можна спостерігати на безпечній відстані, коли вони у вольєрі та не є небезпечними”, – сказав суддя. Він додав, що ведмеді в тій ситуації могли відреагувати на фотографування відвідувачки, як на загрозу, й напасти на неї.

Окрім цього, жінку звинувачували в тому, що вона торкалася до інших тварин, дражнила їх і так далі. Але суддя сказав, що такі звинувачення несуттєві.

Правила поведінки в парку передбачають, що людям не можна підходити до бізонів, лосів, баранів, оленів, лосів та койотів ближче, ніж на 25 метрів, а до ведмедів до вовків ближче, ніж на 100 метрів.