Мешканці Іллінойсу Саманті Дерінг пред'явили звинувачення в порушенні спокою ведмедиці і її ведмежат у Єллоустонському національному парку.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Дерінг була в групі туристів, які 15 травня зустріли самку грізлі і її ведмежат у парку. Свідки кажуть, що жінка проігнорувала попередження про повернення в екскурсійний транспорт. Те, як жінка наближається до ведмедів, зафільмували на відео. І саме це відео слугуватиме доказом у суді.

Жінці пред’явили звинувачення в порушенні спокою дикої природи, оскільки відвідувачам парку не можна наближатися до ведмедів ближче, ніж на 90 метрів.

Судове засідання у штаті Вайомінг назначено на 26 серпня.