Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Дерінг була в групі туристів, які 15 травня зустріли самку грізлі і її ведмежат у парку. Свідки кажуть, що жінка проігнорувала попередження про повернення в екскурсійний транспорт. Те, як жінка наближається до ведмедів, зафільмували на відео. І саме це відео слугуватиме доказом у суді.
Жінці пред’явили звинувачення в порушенні спокою дикої природи, оскільки відвідувачам парку не можна наближатися до ведмедів ближче, ніж на 90 метрів.
Судове засідання у штаті Вайомінг назначено на 26 серпня.
- Раніше повідомлялося, що в американському штаті Аляска врятували чоловіка, який тиждень намагався врятуватися від ведмедя гризлі, відстрілюючись від нього.