Консультативний комітет з практики імунізації (ACIP) центрів контролю і профілактики захворювань США (CDC) проголосував за рекомендацію вакцини проти коронавірусу Pfizer і BioNTech для людей у віці від 16 років і старше.

Про це повідомляє телеканал CNN.

У суботу одинадцять членів комітету ACIP проголосували за рекомендацію, троє – не підтримали. Проте вакцини поки не можна вводити в Сполучених Штатах.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) в п’ятницю, 11 грудня, дало дозвіл на використання вакцин Pfizer і BioNTech в надзвичайних ситуаціях, слідуючи рекомендації власних консультантів по вакцинам. Тепер CDC повинен вирішити, чи приймати рекомендацію ACIP. Як тільки це станеться, можна буде розпочати вакцинацію.

Чиновники організації Warp Speed, створеної для якнайшвидшої розробки і поширення вакцини проти COVID-19, кажуть, що вони вже пакують вакцини, щоб їх почати відправляти у понеділок.

Під час суботньої зустрічі члени ACIP заслухали інформацію про готовність населення до вакцинації, про те, хто має, а хто ні, її отримувати, і про те, як це буде доведено до відома постачальників медичних послуг та широкого загалу. Крім того, члени ACIP заявили, що їхня оцінка вакцини проти коронавірусу Pfizer і BioNTech була незалежною і прозорою.

Кілька членів комітету сказали, що вони зроблять щеплення і порекомендують її членам своєї сім’ї.