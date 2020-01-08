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У Стамбулі офіційно запустили «Турецький потік»

Президент Росії Володимир Путін, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов і президент Сербії Олександр Вучич офіційно відкрили газопровід "Турецький потік".

Середа, 8 січня 2020, 16:48

Про це повідомляє турецьке видання “Анадолу”.

Зокрема, на церемонії введення в експлуатацію газопроводу, яка пройшла сьогодні в Стамбулі, відбулося символічне відкриття газових вентилів.

За словами міністра енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез, “Турецький потік” перетворить Туреччину в “основного споживача російського газу та усуне транзитні ризики”.

Фото: aa.com.tr

Газопровід прокладений по дну Чорного моря від російського міста Анапа до турецького Кийикёя. “Турецький потік” має загальну потужність 31,5 мільярда кубічних метрів, у тому числі перша лінія забезпечить турецьким споживачам потужність 15,75 млрд кубометрів російського газу. А друга лінія буде поставляти ще 15,75 млрд кубометрів газу в Європу через Туреччину, Болгарію, Сербію і Угорщину.

Фото: aa.com.tr

Теги: Стамбул

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