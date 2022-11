Про це повідомило The Washington Post.

На місце події скерували карети швидкої допомоги, пожежні машини та поліцію. Поки невідома причина вибуху.

Видання додало, що проспект закритий. Зокрема закриті магазини.

Видання NTV повідомило, що вибух трапився близько 16:20 за місцевим часом. Силовики створили охоронне коло в районі та туди не допускають громадян.

#BREAKING: Moment of explosion in Taksim Sqaure, Istanbul. Possible bomb attack, bodies seen lying on the ground by eyewitnesses pic.twitter.com/ahrDcCvwXM

— ELINT News (@ELINTNews) November 13, 2022