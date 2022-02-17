Про це повідомляє пресслужба Операції об’єднаних Сил у Facebook.
Артобстріл здійснили о 09:04 ранку. Унаслідок прямого потрапляння снаряду в дитячий садок будівлю серйозно пошкоджено.
Згідно з попередньою інформацією, дві співробітниці дитсадка отримали контузії. Діти, які на той момент перебували в будівлі садочка, не постраждали – їх евакуювали у безпечне місце.
На місце подій приїхали працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій Луганської області.
- Нагадаємо, 2 лютого вранці бойовики скинули гранату з безпілотника на контрольний пункт в’їзду-виїзду “Гнутове” на Донеччині.