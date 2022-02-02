Про це повідомили в МВС.
“Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув заряд ВОГ. Унаслідок атаки втрат серед особового складу немає”, – йдеться у повідомленні.
Одного з військовослужбовців від поранення врятував металевий жетон, який зупинив осколок гранати.
“Такі злочинні дії російських окупантів вчергове підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та відверто нехтує вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій”, – зауважили у повідомленні.
Нині в Україні вирішується питання щодо передачі доказів використання російської зброї на Донбасі до міжнародних судових інстанцій. Міжнародні судові інстанції мають притягнути до відповідальності осіб, причетних до воєнних злочинів на території України.
- Нагадаємо, у понеділок, 31 січня, російські найманці на Донбасі відкрили вогонь зі стрілецької зброї по околицях населеного пункту Світлодарськ.
- Нагадаємо, що напередодні, 30 січня, окупанти на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ, поранивши українського військового.
- Нагадаємо, вперше з грудня Путін заговорив про ситуацію довкола України. Це відбулось під час пресконференції Путіна з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. За словами глави Кремля, США та НАТО “ігнорують” занепокоєння Москви у своїх відповідях щодо “гарантій безпеки”, запропонованих Росією.
- США отримали письмову відповідь від керівництва Російської Федерації щодо “гарантій безпеки”. Серед них був пункт щодо неприйняття України та Грузії в Північноатлантичний альянс (НАТО).
- Раніше повідомлялось, що у Кремлі занепокоєні через заяви Великої Британії про санкції.
- Окрім цього, представники США та Росії посперечались через питання України на засіданні Ради Безпеки ООН.