Бойовики сьогодні вранці обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове" на Донеччині. Бойовики скинули міну з безпілотника.

Про це повідомили в МВС.

“Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув заряд ВОГ. Унаслідок атаки втрат серед особового складу немає”, – йдеться у повідомленні.

Одного з військовослужбовців від поранення врятував металевий жетон, який зупинив осколок гранати.

“Такі злочинні дії російських окупантів вчергове підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та відверто нехтує вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій”, – зауважили у повідомленні.

Нині в Україні вирішується питання щодо передачі доказів використання російської зброї на Донбасі до міжнародних судових інстанцій. Міжнародні судові інстанції мають притягнути до відповідальності осіб, причетних до воєнних злочинів на території України.