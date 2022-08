Про це повідомили на Steam та GOG.com.

Платформи пропонують сотні проєктів. Серед них можна обрати популярні як S.T.A.L.K.E.R. чи Sherlock Holmes або менш відомі тайтли.

У Steam на фестивалі представили 222 гри, якщо не враховувати DLC до них. До заходу долучитися великі студії як GSC Game World, Frogwares, Game-Labs тощо. Також взяли участь маленькі студії та окремі розробники.

На більшу кількість ігор діють знижки 60-80%. На частину проєктів знижки менші, але серед них є нові українські релізи. Також можна знайти проєкти, які ще знаходяться в альфа/бета доступі та активно дороблюються.

На GOG.com можна знайти майже усі ігри з каталогу GSC Game World. Вони представили перших “Козаків”, Venom. Codename: Outbreak та FireStarter до “Козаків 3”. Також можна знайти більшу частину каталогу Frogwares від Journey to the Center of the Earth до Sherlock Holmes Chapter One. На платформі представили усі ігри Best Way з серії “У тилу ворога”.

За даними Mezha.Media, ідея провести український фестиваль виникла у Telegram-каналі “Український інді геймдев”. Команда PR-агенції GTP Media провела організаційну роботу. Раніше вони займалися конкурсами незалежних розробників Indie Cup. До роботи долучитися Ігор Поспішний, Іван Тітов та Степан Прохоренко.