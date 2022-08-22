Українська співачка Ольга Полякова прийшла на Лису гору в Києві, аби спалити "символ країни-агресорки" - кокошник. Артистка зауважила, що не носить його з початку вторгнення РФ до України, тобто з 2014 року.

Полякова здійснила свій обряд в етері каналу “1+1”.

Для ритуалу очищення від російського символа співачка обрала білу сукню та вінок із квітів.

“Я хочу взяти цей російський головний убір, сьогодні — це символ тієї країни, яка прийшла до нас з війною. І цьому не місце в нашій Україні та в моїй костюмерній. Я хочу, щоб ми попрощалися з минулим”, – зазначила українська виконавиця, перш ніж викинути у полум’я кокошник.

Вона також прочитала заклинання, щоб “усі, хто приходить сюди з війною, щоб на кордоні в них віднімалися руки і ноги, щоб у них луснула голова”.

Полякова також наголосила, що тепер у її творчості буде нова сторінка. Виконавиця випустить українськомовний альбом, і її улюблені слухачі її просто не впізнають.