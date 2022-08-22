Полякова здійснила свій обряд в етері каналу “1+1”.
Для ритуалу очищення від російського символа співачка обрала білу сукню та вінок із квітів.
“Я хочу взяти цей російський головний убір, сьогодні — це символ тієї країни, яка прийшла до нас з війною. І цьому не місце в нашій Україні та в моїй костюмерній. Я хочу, щоб ми попрощалися з минулим”, – зазначила українська виконавиця, перш ніж викинути у полум’я кокошник.
Вона також прочитала заклинання, щоб “усі, хто приходить сюди з війною, щоб на кордоні в них віднімалися руки і ноги, щоб у них луснула голова”.
Полякова також наголосила, що тепер у її творчості буде нова сторінка. Виконавиця випустить українськомовний альбом, і її улюблені слухачі її просто не впізнають.
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- 19 травня російський кінорежисер Кирило Серебренников виступив на пресконференції у Каннах, де закликав припинити бойкот російської культури. Окрім цього, Серебренников вимагав зняти санкції з Романа Абрамовича.