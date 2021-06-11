Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters і британська телерадіокомпанія ВВС.
Зокрема, понад вісім мільйонів жителів столиці та її околиць з суботи повинні залишатися вдома.
Ліжка інтенсивної терапії в столичному регіоні завантажені на 98%. Президент Національної федерації асоціацій медсестер Чилі Хосе Луїс Еспіноза, сказав, що її члени “знаходяться на межі краху”.
Зазначається, що ситуація в Сантьяго може стати прикладом для інших міст, які поспішають скасувати коронавірусні обмеження, оскільки велика частина населення міста пройшла повний курс вакцинації проти COVID-19.
Крім того, у Чилі один з найвищих показників вакцинації в світі. Близько 75% з 15 мільйонів жителів вже отримали хоча б одну дозу вакцини, а майже 58% повністю щеплені.
За даними американського університету Джонса Хопкінса, з початку пандемії в Чилі було зареєстровано майже 1,5 мільйона випадків інфікування, при цьому більше 30 000 осіб померли від коронавірусу.
- Раніше Чилі схвалила використання вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech для підлітків у віці від 12 до 16 років, оскільки країна прагне до липня досягти так званого колективного імунітету.