Чилі оголосила про локдаун в столиці Сантьяго на тлі зростання числа випадків коронавірусу, незважаючи на те, що майже 60% жителів країни повністю вакциновані.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters і британська телерадіокомпанія ВВС.

Зокрема, понад вісім мільйонів жителів столиці та її околиць з суботи повинні залишатися вдома.

Ліжка інтенсивної терапії в столичному регіоні завантажені на 98%. Президент Національної федерації асоціацій медсестер Чилі Хосе Луїс Еспіноза, сказав, що її члени “знаходяться на межі краху”.

Зазначається, що ситуація в Сантьяго може стати прикладом для інших міст, які поспішають скасувати коронавірусні обмеження, оскільки велика частина населення міста пройшла повний курс вакцинації проти COVID-19.

Крім того, у Чилі один з найвищих показників вакцинації в світі. Близько 75% з 15 мільйонів жителів вже отримали хоча б одну дозу вакцини, а майже 58% повністю щеплені.

За даними американського університету Джонса Хопкінса, з початку пандемії в Чилі було зареєстровано майже 1,5 мільйона випадків інфікування, при цьому більше 30 000 осіб померли від коронавірусу.