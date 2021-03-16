У столиці Норвегії - Осло ввели найсуворіші за весь час пандемії коронавірусу карантинні обмеження.

Про це повідомляє Reuters.

Так, жителям Осло заборонено приймати вдома більше двох гостей, всіх учнів середньої та старшої школи перевели на дистанційне навчання, а дитячі садки будуть закриті з 4 до 10 квітня. За заявою влади, більшість нових випадків інфікування відбувається серед дітей.

Паралельно продовжують діяти обмеження, які включають закриття більшості закладів і ресторанів.

Крім того, в столичному регіоні, де домінує “британський” штам вірусу, місцева влада закрила непромислові магазини і деякі школи. Ресторани працюють тільки на винос.

Зазначається, що в Норвегії зберігається один з найнижчих рівнів інфікування в Європі, але зараз країна стикається з третьою хвилею захворювання.

Під час першого карантину, який почався в березні минулого року, школи і дитячі сади закрилися, також були закриті перукарні, але магазини і ресторани залишалися відкритими.