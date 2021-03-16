Про це повідомляє Reuters.
Так, жителям Осло заборонено приймати вдома більше двох гостей, всіх учнів середньої та старшої школи перевели на дистанційне навчання, а дитячі садки будуть закриті з 4 до 10 квітня. За заявою влади, більшість нових випадків інфікування відбувається серед дітей.
Паралельно продовжують діяти обмеження, які включають закриття більшості закладів і ресторанів.
Крім того, в столичному регіоні, де домінує “британський” штам вірусу, місцева влада закрила непромислові магазини і деякі школи. Ресторани працюють тільки на винос.
Зазначається, що в Норвегії зберігається один з найнижчих рівнів інфікування в Європі, але зараз країна стикається з третьою хвилею захворювання.
Під час першого карантину, який почався в березні минулого року, школи і дитячі сади закрилися, також були закриті перукарні, але магазини і ресторани залишалися відкритими.
- В Італії в понеділок, 15 березня, вводять нові карантинні обмеження, пов’язані зі спалахом коронавірусу COVID-19. Заходи посилюватимуться до Великодня, що припадає на 4 квітня.