Про це повідомила пресслужба міськради.

Зокрема, забороняється перебування в закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування, на вулицях та інших громадських місцях Сумської міської територіальної громади дітей віком до 16 років з 22:00 до 6:00 без присутності одного з батьків чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї персональну відповідальність.

У цей період часу власники закладів, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладів громадського харчування та уповноважені ними особи мають право вимагати у відвідувачів таких закладів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку.

“Зроблено це з метою профілактики правопорушень серед дітей та молоді, попередження криміногенної обстановки в підлітковому середовищі на території міста, вчинення протиправних дій дітьми, поширення проявів вживання неповнолітніми алкогольних та слабоалкогольних напоїв, продажу підліткам спиртних напоїв та втягнення їх у пияцтво”, – пояснили у міськраді.

У разі виявлення порушень, батьків або осіб, які їх замінюють, притягатимуть до адміністративної відповідальності.