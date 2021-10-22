У всьому світі залишилося тільки два північних білих носорога (Ceratotherium simum cottoni), у яких більше не буде потомства, бо це самки. Наджин - 32 роки, а її дочці, Фату, 8 років. Останній самець цього виду помер у 2018 році.

Про це повідомляє ВВС.

Після смерті останнього самця цього виду, вчені намагалися відновити потомство шляхом штучного запліднення. Але Наджин для цього більше не використовуватимуть “з етичних міркувань”, бо вона вже в поважному віці. Максимальний вік носорогів такого виду – 40 -50 років.

До цього, ветеринари брали яйцеклітини Наджин та відправляли їх в італійську лабораторію, де намагалися запліднити шляхом використання сперми двох самців, які померли кілька років тому.

Наразі ані Наджин, ані Фату не можуть самостійно виносити потомство.

Науковці вже створили 12 ембріонів, які збираються підсадити сурогатним матерям з популяції іншого, подібного, виду – південних білих носорогів.

У Наджин більше не братимуть яйцеклітини. Науковці пояснили це тим, що вона вже в поважному віці, а УЗД показало, що в неї є кілька доброякісних пухлин на шийці матки та всередині, а також – киста на лівому яєчнику.

При цьому, ветеринари й далі братимуть в неї стовбурові клітини для різноманітних досліджень.

Наджин народилася у зоопарку в Чехії, але пізніше її перевезли до заповідника в Кенії, де вона під захистом та в природному середовищі перебування.

У світі більше не залишилося північних білих носорогів через браконьєрство. У 2001 році у світі було 32 носороги цього виду. Аби зберегти вид, тих, які були в зоопарках, перевезли до Африки, сподіваючись на те, що вони будуть розмножуватися. Але цей сценарій не спрацював. У 2015 році залишилося тільки три пари північних білих носорогів, а в березні 2018 року помер останній самець виду (Судан).