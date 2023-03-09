Вчені припустили, що на сьогодні у світовому океані плаває понад 171 трильйон фрагментів пластику. До 2040 року цифра може потроїтися.

Про це повідомили у дослідженні, опублікованому на PLOS ONE.

Група вчених проаналізувала записи, починаючи з 1979 року. Вони додали до дослідження нещодавню інформацію, отриману у результаті експедицій, які тралять моря сітками для збору пластику.

У 2005 році концентрацію пластику, який вбиває рибу та морських тварин, оцінювали в 16 трильйонів штук. Пластику потрібно сотні років, щоб розкластися на менш шкідливі матеріали.

З часом одноразові пластмаси, як пляшки, упаковки тощо, розпадаються на менші шматочки під впливом сонячного світла або механічної деградації. Утім кити, морські птахи, черепахи, риби та інші дикі тварини приймають пластик за здобич. Вони можуть померти від голоду, коли пластик заповнює їхні шлунки.

Мікропластик потрапляє у питну воду, тому його знаходили у людських легенях, венах і плаценті. Існують ризики, що це створює величезний ризик для здоров’я людей.

Дослідники припустили, що зростання рівня забруднення може бути пов’язане із неефективними міжнародними угодами про захист океану. Автори вважають, що рішення повинні бути зосереджені на зменшенні кількості виробленого та використаного пластику, а не на очищенні океанів та перероблюванні пластику.

В океані найвища концентрація пластику спостерігається в Північній Атлантиці. Зокрема у Великій тихоокеанській сміттєвій плямі.