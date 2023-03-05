В Організації Об'єднаних Націй країни-члени погодили текст Глобальної угоди щодо океанів. Перший міжнародний договір з захисту морського біорізноманіття Світового океану має розробити необхідну юридичну базу для створення морських заповідників в нейтральних океанських водах.

Про це повідомили в Greenpeace.

За даними організації, під захистом перебувають лише 10% Світового океану, здебільшого нейтральні води, які не належать якійсь державі. Згідно з угодою, до 2030 року 30% морів будуть зараховані до охоронних територій.

Головною метою є збереження та відновлення морської природи. Оскільки немає єдиної правової основи та міжнародного органу для контролю над ними, то на сьогодні там фактично можливий безконтрольний видобуток ресурсів.

“Це історичний день для охорони природи та знак того, що у розділеному світі захист природи та людей може перемоги геополітику”, – заявила Лора Меллер, океанологиня і радниця з питань політики в Greenpeace Nordic.

BBC додало, що перемовини про договір тривали майже 20 років. Між членами були розбіжності щодо фінансування та прав на риболовлю.

Ще у 1982 році років підписали останню міжнародну угоду про захист океану — Конвенцію ООН з морського права. Вона ввела поняття “міжнародні води”, де всі країни мають право ловити рибу, судноплавити та проводити дослідження. Проте лише 1,2% цих вод перебували під охороною.

Через зміну клімату, надмірний вилов риби та судноплавство морське життя за межами цих заповідних територій опинилося під загрозою.