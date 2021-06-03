У Тегерані сталася масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. Рятувальники борються з вогнем другий день.

Про це повідомляє АР.

Пожежа почалася на території державної компанії Tondgooyan Petrochemical Co. на південь від Тегерана в середу ввечері.

Зазначається, що пожежа виникла через витік в двох резервуарах для відходів на об’єкті. Спочатку влада припускала, що вогонь зачепив трубопровід зрідженого нафтового газу на НПЗ.

Міністр нафти Ірану Биджан Зангане відвідав місце події вночі, прагнучи запевнити громадськість, що пожежа не вплине на виробництво.

При цьому представник нафтопереробного заводу Шакер Хафеі заявив, що влада сподівається, що пожежа згасне сама по собі після того, як в найближчі години закінчиться паливо.