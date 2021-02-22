Про це повідомляє видання Axios.

Представник Техаської комісії за якістю навколишнього середовища повідомив, що станом на неділю близько 8,8 мільйона чоловік, або приблизно третина населення штату, все ще мають проблеми з водопостачанням. Бутильовану воду людям доставляли волонтери та організації.

Більш 3,4 мільйона пляшок води були доставлені у Техас за допомогою вертольотів, вантажівок і літаків, наданих федеральним урядом, Північною Кароліною і Кентуккі.

“Сьогодні, будуть доставлені ще мільйони”, – сказав губернатор Грег Ебботт.

Комісія по комунальним підприємствам Техасу припинила відключення клієнтів за несплату після різкого зростання рахунків за електроенергію.

21 лютого сантехнік ремонтує трубу в будинку в Х’юстоні.  Justin Sullivan/Getty Images

Сантехніки по всьому Техасу працюють понаднормово, аби відремонтувати прорвані труби в будинках та на підприємствах.

Волонтери з Х’юстонського продовольчого банку на стадіоні NRG роздають допомогу. Тисячі жителів вишикувалися в чергу.  Justin Sullivan/Getty Images

Волонтер вивантажує воду у пляшках у Дель Валле, штат Техас, 20 лютого. Thomas Ryan Allison/Bloomberg via Getty Images

Ще один волонтерський центр у Х’юстоні. Justin Sullivan/Getty Images

Ліміт на купівлю води у супермаркеті Х’юстона. Francois Picard/AFP via Getty Images

Thomas Ryan Allison/Bloomberg via Getty Images

Автомобільна черга за водою. Х’юстон. 20 лютого. Justin Sullivan/Getty Images

Поліціянт Х’юстона стоїть біля піддонів з водою. 20 лютого. Justin Sullivan/Getty Images