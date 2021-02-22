Про це повідомляє видання Axios.
Представник Техаської комісії за якістю навколишнього середовища повідомив, що станом на неділю близько 8,8 мільйона чоловік, або приблизно третина населення штату, все ще мають проблеми з водопостачанням. Бутильовану воду людям доставляли волонтери та організації.
Більш 3,4 мільйона пляшок води були доставлені у Техас за допомогою вертольотів, вантажівок і літаків, наданих федеральним урядом, Північною Кароліною і Кентуккі.
“Сьогодні, будуть доставлені ще мільйони”, – сказав губернатор Грег Ебботт.
Комісія по комунальним підприємствам Техасу припинила відключення клієнтів за несплату після різкого зростання рахунків за електроенергію.
21 лютого сантехнік ремонтує трубу в будинку в Х’юстоні. Justin Sullivan/Getty Images
Сантехніки по всьому Техасу працюють понаднормово, аби відремонтувати прорвані труби в будинках та на підприємствах.
Волонтери з Х’юстонського продовольчого банку на стадіоні NRG роздають допомогу. Тисячі жителів вишикувалися в чергу. Justin Sullivan/Getty Images
Волонтер вивантажує воду у пляшках у Дель Валле, штат Техас, 20 лютого. Thomas Ryan Allison/Bloomberg via Getty Images
Ще один волонтерський центр у Х’юстоні. Justin Sullivan/Getty Images
Ліміт на купівлю води у супермаркеті Х’юстона. Francois Picard/AFP via Getty Images
Thomas Ryan Allison/Bloomberg via Getty Images
Автомобільна черга за водою. Х’юстон. 20 лютого. Justin Sullivan/Getty Images
Поліціянт Х’юстона стоїть біля піддонів з водою. 20 лютого. Justin Sullivan/Getty Images
- Через аномальні холоди, які накрили південні штати Америки, жителі Техасу змушені рятувати морських черепах.