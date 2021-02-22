Через сильні снігопади та морози в Техасі ввели віялові відключення електроенергії, це призвело до того, що сотні тисяч сімей не мали достатнього доступу до питної води. Незважаючи на те, що електроенергія повернулася в більшу частину Техасу, проблеми з водою досі існують.

Про це повідомляє видання Axios.

Представник Техаської комісії за якістю навколишнього середовища повідомив, що станом на неділю близько 8,8 мільйона чоловік, або приблизно третина населення штату, все ще мають проблеми з водопостачанням. Бутильовану воду людям доставляли волонтери та організації.

Більш 3,4 мільйона пляшок води були доставлені у Техас за допомогою вертольотів, вантажівок і літаків, наданих федеральним урядом, Північною Кароліною і Кентуккі.

“Сьогодні, будуть доставлені ще мільйони”, – сказав губернатор Грег Ебботт.

Комісія по комунальним підприємствам Техасу припинила відключення клієнтів за несплату після різкого зростання рахунків за електроенергію.

21 лютого сантехнік ремонтує трубу в будинку в Х’юстоні. Justin Sullivan/Getty Images

Сантехніки по всьому Техасу працюють понаднормово, аби відремонтувати прорвані труби в будинках та на підприємствах.

Волонтери з Х’юстонського продовольчого банку на стадіоні NRG роздають допомогу. Тисячі жителів вишикувалися в чергу. Justin Sullivan/Getty Images

Волонтер вивантажує воду у пляшках у Дель Валле, штат Техас, 20 лютого. Thomas Ryan Allison/Bloomberg via Getty Images

Ще один волонтерський центр у Х’юстоні. Justin Sullivan/Getty Images

Ліміт на купівлю води у супермаркеті Х’юстона. Francois Picard/AFP via Getty Images

Thomas Ryan Allison/Bloomberg via Getty Images

Автомобільна черга за водою. Х’юстон. 20 лютого. Justin Sullivan/Getty Images

Поліціянт Х’юстона стоїть біля піддонів з водою. 20 лютого. Justin Sullivan/Getty Images