Губернатор Техасу Ґреґ Ебботт у вівторок видав розпорядження всім урядовим організаціям у штаті, серед яких і школи, до кінця тижня скасувати вимоги до обов'язкового носіння масок.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Розпорядження губернатора суперечить останньому керівництву Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC), за яким учням у школах рекомендується носити маски протягом 2020-2021 навчального року.

Ебботт сказав, що Техас робить успіхи в боротьбі з пандемією COVID-19 за допомогою вакцинації, імунної терапії і відповідального ставлення самих техасців, тому більше немає необхідності в обов’язковому носінні масок.

“Ми можемо продовжити боротьбу з -19, відстоюючи при цьому свободу техасців вибирати, носити маски чи ні”, – йдеться в указі губернатора.