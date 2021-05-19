Про це повідомляє агентство Reuters.
Розпорядження губернатора суперечить останньому керівництву Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC), за яким учням у школах рекомендується носити маски протягом 2020-2021 навчального року.
Ебботт сказав, що Техас робить успіхи в боротьбі з пандемією COVID-19 за допомогою вакцинації, імунної терапії і відповідального ставлення самих техасців, тому більше немає необхідності в обов’язковому носінні масок.
“Ми можемо продовжити боротьбу з -19, відстоюючи при цьому свободу техасців вибирати, носити маски чи ні”, – йдеться в указі губернатора.
- Раніше повідомлялося, що Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) в США пом’якшив масковий режим, дозволивши повністю вакцинованим громадянам не носити маски в більшості випадків. Однак таке рішення сприйняли негативно, нагадавши регулятору, що коронавірусом в 19 разів легше заразитися в приміщеннях.